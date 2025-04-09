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Полянский обвинил Европу в попытках сорвать переговоры России и США

Полянский заявил о попытках западных дипломатов сорвать переговоры России и США
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MFA Russia/Global Look Press

Европейские дипломаты в ООН пытаются сорвать российско-американские переговоры, написал в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, во время заседания Совбеза ООН по поводу удара по Кривому Рогу «бросилось в глаза, как моментально переобулись» представители Британии и Евросоюза. Полянский указал, что если раньше они призывали прекратить якобы «неспровоцированную агрессию» и «оккупацию», то теперь Россию обвиняют в нарушении предлагаемого Соединенными Штатами перемирия и просят пойти на бессрочную остановку огня.

«Сплошные апелляции к новому хозяину Белого Дома: посмотрите, мол, как Россия не хочет мира, надо на нее надавить! Вот так англо-есовская «партия войны» пытается сорвать российско-американские мирные переговоры!», — написал Полянский.

10 апреля делегации РФ и США проведут консультации в Стамбуле. Как сообщили в Госдепе, речь на них пойдет только о работе дипмиссий, а другие политические вопросы, в том числе ситуацию на Украине, обсуждать не планируется. В МИД РФ заявили, что российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили вероятность подписания перемирия с Украиной к маю.

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