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При обрушении крыши доминиканского клуба погибли 98 человек

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 98
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AP

Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 98. Об этом сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес, его слова приводит РИА Новости.

«Предварительное число погибших выросло до 98», — сказал он.

Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на 7 апреля. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы и искать людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. На данный момент в больницу доставили 155 человек.

6 апреля в Рыбном Рязанской области обрушилась стена многоквартирного дома, расположенного недалеко от районной администрации.

3 апреля в Гурьевске на Кузбассе частично обрушилась стена жилого дома, заведено уголовное дело. По данным регионального Следственного комитета, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что пенсионерка с инвалидностью живет в аварийном доме с обвалившимся потолком в Томске.

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