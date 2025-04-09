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Тренер «Реала» взял ответственность на себя за разгром от «Арсенала»

Анчелотти заявил, что верит в камбэк «Реала» после разгрома от «Арсенала» в ЛЧ
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после разгрома от лондонского «Арсенала» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов заявил, что рассчитывает на камбэк в ответной игре. Его слова приводит пресс-служба «сливочных».

«В футболе всегда все можно изменить. Никто ведь не ожидал, что «Арсенал» забьет два гола со штрафных, поэтому произойти может что угодно. Нам будет очень тяжело, но камбэк возможен. Я, безусловно, беру ответственность на себя», — заявил Анчелотти.

Встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, а во втором дважды прямыми ударами со штрафного отличился Деклан Райс на 58-й и 70-й минутах, а окончательный результат на 75-й минуте установил Микель Мерино.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ответная встреча в этой паре состоится 16 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее «Интер» обыграл «Баварию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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