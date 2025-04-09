«Мишу я презираю, он алкоголик»: соседка Ефремова высказалась о пристрастии актера

Соседка актера Михаила Ефремова по дому Наркомлеса на Тверской поделилась мнением с NEWS.ru, что он всегда был алкоголиком.

«Дядя Ефремова Александр Покровский здесь давно не живет, и сам Ефремов тут, слава богу, не появляется. Олега Ефремова я видела два раза, когда он был женат на Алле Покровской. Мишу я презираю, он алкоголик, и его отец был алкоголик и кобель», — сказала женщина.

Женщина отметила, что даже до аварии плохо относилась к Михаилу Ефремову и его известному отцу.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Ефремова опроверг слухи о фуршете в колонии.