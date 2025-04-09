Ксения Собчак обрадовалась освобождению Ефремова

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в Telegram-канале, что рада освобождению актера Михаила Ефремова.

«Особенно с учетом проблем со здоровьем. Думаю, Миша искупил свою вину», — заявила телеведущая.

9 апреля Михаил Ефремов был освобожден из колонии по УДО.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко рассказывал, что после освобождения артист начнет курс лечения в Москве. У него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Адвокат рассказывал, что артист начал страдать от одышки в колонии. Поэтому актер не планирует общаться с прессой.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Михаила Ефремова рассказал о переговорах актера с режиссерами.