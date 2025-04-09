Рисовавшая кровью картины о «жесткости российских военных» украинка погибла в рядах ВСУ

Украинская художница Маргарита Половинко, воевавшая в рядах Вооруженных сил Украины, погибла в зоне СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Военндело».

Девушка родилась 24 марта 1994 года в Кривом Роге. Она занималась изобразительным искусством и писала картины, на которых изображала «жестокость российских военных», как заявляла сама художница.

Некоторые свои произведения девушка оформляла кровью, объясняя это тем, что после завершения конфликта люди смогут смыть ее.

В зону СВО нередко отправляются представители различных профессий, в том числе и творческих. Так, состоявший в рядах Вооруженных сил Украины режиссер рекламы Виталий Кокошко тоже погиб в зоне специальной военной операции.

До этого стало известно о гибели в зоне проведения СВО украинского актера театра и кино Алексея Самойленко. О смерти артиста, воевавшего на стороне ВСУ, рассказали его коллеги.

Ранее в зоне СВО погиб 18-летний боец ВСУ, заключивший молодежный контракт.