Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рисовавшая кровью картины о «жесткости российских военных» украинка погибла в рядах ВСУ

«Военное дело»: писавшая картины кровью художница Половинко погибла в рядах ВСУ
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинская художница Маргарита Половинко, воевавшая в рядах Вооруженных сил Украины, погибла в зоне СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Военндело».

Девушка родилась 24 марта 1994 года в Кривом Роге. Она занималась изобразительным искусством и писала картины, на которых изображала «жестокость российских военных», как заявляла сама художница.

Некоторые свои произведения девушка оформляла кровью, объясняя это тем, что после завершения конфликта люди смогут смыть ее.

В зону СВО нередко отправляются представители различных профессий, в том числе и творческих. Так, состоявший в рядах Вооруженных сил Украины режиссер рекламы Виталий Кокошко тоже погиб в зоне специальной военной операции.

До этого стало известно о гибели в зоне проведения СВО украинского актера театра и кино Алексея Самойленко. О смерти артиста, воевавшего на стороне ВСУ, рассказали его коллеги.

Ранее в зоне СВО погиб 18-летний боец ВСУ, заключивший молодежный контракт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами