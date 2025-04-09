Воспитатель детского сада в Челябинске стравливает детей и применяет к ним силу

В Челябинске родители пожаловались на воспитательницу, которая бьет их детей

Воспитатель применяет силу к детям в челябинском детском саду №221. Об этом Ura.ru рассказала мать одного из воспитанников.

По словам женщины, ее сын боится ходить в детский сад. Однажды он признался матери, что там его бьют воспитатель и другие дети. Родительница говорит, что педагог стравливает подопечных, один из случаев произошел на ее глазах, последнее избиение случилось в начале апреля. У ребенка после этого остались большие синяки на бедре и руке. Мальчик сообщил, что воспитательница с силой стащила его с кровати, а далее заперла в раздевалке отказавшихся от дневного сна детей.

Тогда мать сфотографировала гематомы на теле ее ребенка и отправила в родительский чат. Оказалось, что другие дети также жаловались родителям на жестокое обращение со стороны воспитателя. Однако заведующая детского сада Юлия Широносова, по словам собеседницы агентства, на обращения не реагирует, поэтому женщине пришлось обратиться в полицию.

«Сегодня с родителями я разговаривала по этому вопросу. Сейчас идет разбирательство, со всех взяты объяснения. С моей стороны все управленческие решения были приняты», — заявила заведующая в разговоре с журналистами.

В городском УМВД ситуацию пока не комментировали.

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