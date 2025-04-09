Появилась информация о месте переговоров делегаций России и США

РИА Новости: переговоры РФ и США пройдут в российском генконсульстве в Стамбуле

Новый раунд переговоров между делегациями России и США состоится в российском генеральном консульстве в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе посольств и консульств, пройдет 10 апреля. Делегацию России возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую делегацию — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

Источник отметил, что особняк, в котором расположено генконсульство России, находится на оживленной пешеходной улице Истикляль в самом центре Стамбула.

В МИД России заявляли, что в ходе предстоящих переговоров будет продолжена предметная работа по устранению технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов США и России.

Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявляла, что 10 апреля тема Украины обсуждаться не будет.

Первая российско-американская встреча по работе диппредставительств прошла в Стамбуле 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена «раздражителям» в отношениях США и РФ и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Ранее госдеп назвал тему переговоров с Россией в Стамбуле.