Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Ефремова рассказал, в каком состоянии актер вышел из колонии

Адвокат Падалко: Ефремову тяжело разговаривать и дышать
close
Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»

На момент выхода из колонии состояние Михаила Ефремова не изменилось: ему тяжело разговаривать и дышать. Об этом РЕН ТВ рассказал адвокат вышедшего на свободу Михаила Ефремова Юрий Падалко.

«Ефремову необходима квалифицированная помощь в области пульмонологии из-за проблем с дыханием. Состояние артиста позволяет ему доехать до клиники, в которой он пройдет лечение», — сообщил Падалко.

По его словам, актер планировал провести пресс-конференцию, но не смог из-за своего состояния.

До этого сообщалось, что в исправительной колонии Михаил Ефремов курил крепкие сигареты. Сейчас неизвестно, бросил ли актер на самом деле пить.

Кроме того, 9 апреля Михаил Ефремов был освобожден из колонии по УДО. В феврале 2025 года актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

Ранее сообщалось, что уехавшему из колонии Ефремову не понадобился реанимобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами