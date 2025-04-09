Адвокат Ефремова рассказал, в каком состоянии актер вышел из колонии

На момент выхода из колонии состояние Михаила Ефремова не изменилось: ему тяжело разговаривать и дышать. Об этом РЕН ТВ рассказал адвокат вышедшего на свободу Михаила Ефремова Юрий Падалко.

«Ефремову необходима квалифицированная помощь в области пульмонологии из-за проблем с дыханием. Состояние артиста позволяет ему доехать до клиники, в которой он пройдет лечение», — сообщил Падалко.

По его словам, актер планировал провести пресс-конференцию, но не смог из-за своего состояния.

До этого сообщалось, что в исправительной колонии Михаил Ефремов курил крепкие сигареты. Сейчас неизвестно, бросил ли актер на самом деле пить.

Кроме того, 9 апреля Михаил Ефремов был освобожден из колонии по УДО. В феврале 2025 года актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

Ранее сообщалось, что уехавшему из колонии Ефремову не понадобился реанимобиль.