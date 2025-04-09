Появилась информация о дате переговоров делегаций России и США в Стамбуле

Новый раунд переговоров между делегациями России и США состоится в Стамбуле 10 апреля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Вопросы были об очередном раунде российско-американских консультаций по нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. <...> Они состоятся завтра, это будет второй раунд российско-американских консультаций», — сказала она во время брифинга.

Делегации РФ и США проведут консультации в Стамбуле. Как сообщили в Госдепе, речь на них пойдет только о работе дипмиссий, а другие политические вопросы, в том числе ситуацию на Украине, обсуждать не планируется. В МИД РФ заявили, что российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Первая российско-американская встреча по работе диппредставительств прошла в Стамбуле 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена «раздражителям» в отношениях США и РФ и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Ранее госдеп назвал тему переговоров с Россией в Стамбуле.