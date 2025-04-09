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Женщина попросила помощи у курьера и спаслась от душившего ее партнера

Американка обратилась за помощью к курьеру и спаслась от агрессора
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Shutterstock/MergeIdea

Пострадавшая от домашнего насилия американка попросила помощи у курьера и спаслась от агрессивного партнера. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел 28 марта в округе Индиан-Ривер во Флориде. Полицейские прибыли на место происшествия после того, как водитель доставки Amazon позвонил в 911. Он сообщил диспетчеру, что незнакомая женщина прошептала ему «Помогите», когда он отдавал заказ.

Когда помощники шерифа прибыли по указанному адресу, на крыльце дома сидели мужчина с женщиной, на шее у которой виднелись красные следы. Она выглядела испуганной и сразу же поспешила обратиться к полицейским. Пострадавшая рассказала, что обвинила своего партнера в общении с другими женщинами и просмотре порно. Тогда сожитель пришел в ярость, схватил ее за шею, потащил на пол и начал душить, пока она не начала терять сознание.

В итоге 43-летнего Фрэнка Мандолини арестовали и обвинили в совершении тяжкого преступления, но он был. освобожден под залог на следующий день.

Ранее американский подросток спас мать с двумя детьми, забравшись на крышу горящего дома.

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