«Марафон зарядок» для школьников Владивостока

3 сентября 8:30 - 12:00

3 сентября во Владивостоке будет дан старт федеральному проекту «Марафон зарядок», организатором которого является общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

Для школьников восьми учебных заведений Владивостока день начнется с зарядки со звездами спорта. Урок спорта для 1500 детей проведут двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов (бокс) и Яна Егорян (фехтование), олимпийские чемпионы Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Евгений Тищенко (бокс) и Александр Легков (лыжные гонки), призёры Олимпийских игр Раимкуль Малахбеков (бокс) и Дарья Нагорная (спортивная гимнастика).

Зарядку с чемпионами посетят также воспитанники расположенных рядом с ними спортивных секций и дети участников специальной военной операции.

«Марафон зарядок» во Владивостоке включён в программу Спортивных игр Восточного экономического форума.

График зарядок:

8:30. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская – гимназия 2 (Океанский пр, 143).

9:00. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков - СОШ 5 (п. Канал, 29).

9:30. Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира по боксу Раимкуль Малахбеков - СОШ 56 (Народный пр, 27а).

10:30. Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов - СОШ 78 (ул. Ватутина, 24

ФОК).

11:30. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян – СОШ 82 (ул. Адм.Горшкова, 26).

11:30. Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко – СОШ 83 (ул. Анны Щетининой, 34).

Контакт для СМИ: Артем Поздеев, +79037094450

Забег «За дружбу в спорте»

4 сентября 6:00 Приморский океанариум

Участники ВЭФ и жители Владивостока откроют день забегом по острову Русский. Перед стартом на площади у Приморского океанариума разминку для участников проведут звездные спортсмены - амбассадоры и друзья движения «Здоровое Отечество»: двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Все они также выйдут на старт и пробегут 5 км.

Организаторы забега – спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт» и «Лига Героев». Генеральный партнер – IT-холдинг Fplus. Официальный партнер – «Здоровое Отечество».

Контакт для СМИ: Эллина Чепурина || +7-914-705-56-24

Адрес: Приморский океанариум, ул. Академика Касьянова, 25

III Международная владивостокская регата

5 сентября 15:00 район пляжа Юбилейный

Спортсмены восьми стран презентуют во Владивостоке новый зрелищный вид «прибрежная гребля». Во Владивостоке выступят гребцы России, Китая, Кубы, Пакистана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Участниками регаты станут победители чемпионатов мира, Европы, России, Кубка Азии, Панамериканских и Центральноамериканских игр.

Прибрежная гребля – это гонки на лодках с высокими мореходными и скоростными характеристиками. Рассказывать о происходящем на воде в своем ярком фирменном стиле будет ведущий – комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Завершится регаты эффектным вечерним гидрофлай-шоу.

Контакт для СМИ: Антон Заруцкий || +7-926-103-61-85