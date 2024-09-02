Состоялся выход официального журнала ВЭФ-2024

Фонд Росконгресс выпустил официальный журнал Восточного экономического форума, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке. Издание на русском и английском языках распространяется на площадке мероприятия, рейсах авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва – Владивосток – Москва и по адресной рассылке.

Ознакомиться с электронной версией можно на сайте Форума. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Главная тема издания отражает девиз Форума: «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В центре внимания – десять приоритетов развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года, интервью с Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и меры поддержки жителей региона.

Читатели журнала также узнают о перспективах использования малых АЭС в России и других странах мира. Тему передовых технологий продолжит материал о венчурной экосистеме Дальнего Востока, которая заметно прогрессирует в последние годы. В частности, на базе ДВФУ, ежегодно выступающего площадкой ВЭФ, создается инновационный научно-технологический центр «Русский».

Еще один знаковый для Приморья проект – реализация мастер-плана Владивостока – также нашел отражение на страницах журнала. Статья рассказывает о том, как изменится облик города и качество жизни горожан в ближайшие пять лет.

Издание содержит много прикладной полезной информации для участников Форума. Это деловая, культурная и спортивно-зрелищная программы, навигатор по площадке мероприятия и описание ключевых экспозиций, среди которых выставка ФОИВ «Добро пожаловать на Дальний Восток!» и выставка «Улица Дальнего Востока».

Восточный экономический форум – не только крупнейшее деловое событие, но и прекрасная возможность лучше познакомиться с удивительным Приморским краем.

Поэтому в журнале рассказывается о целом ряде оригинальных достопримечательностей и направлений для путешествий. Например, топ-5 мест, где можно встретить красивый рассвет, уникальные природные парки, заповедные бухты, глэмпинги и маршруты для сапбордистов. Отдельного внимания заслуживают материалы о дальневосточной кухне, построенной на использовании морских деликатесов.

Почувствовать самобытность Дальнего Востока России можно также, прочитав статьи об удивительном племени ительменов и о сохранении популяции камчатского кречета, приуроченной ко второму Международному форуму «День сокола», который состоится 3 сентября, в стартовый день ВЭФ.