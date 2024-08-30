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Пресс-релиз

Международный аэропорт Владивосток готов к работе в дни проведения ВЭФ-2024

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Фонд «Росконгресс»

Международный аэропорт Владивосток готов к обслуживанию гостей и участников Восточного экономического форума – 2024. В дни главного делового события Дальнего Востока воздушная гавань Приморья планирует обслуживать ежедневно более 12 000 человек.

Международный аэропорт Владивосток готов к встрече участников IX Восточного экономического форума, который пройдет в Дальневосточной столице с 3 по 6 сентября. В этом году на форум ожидается около 4200 гостей из более 40 стран мира и территорий.

Предварительный план полетов включает в себя более 680 рейсов на прилет и на вылет, в том числе рейсы бизнес-авиации. Пиковыми днями обслуживания гостей станут 3 и 6 сентября.

При поддержке Фонда Росконгресс в авиагавани Приморья проведены все необходимые мероприятия – работают пункты аккредитации делегатов форума и группы волонтеров, а также размещена вся необходимая навигация.

Для качественного обслуживания гостей и участников ВЭФ воздушная гавань Приморья провела всестороннюю проверку готовности технологических систем. Проверены спецтехника, технологическое оборудование, аэродромная инфраструктура. Все структурные подразделения переведены на усиленный режим работы, выделены дополнительные смены персонала. В целях обеспечения безопасности на период проведения главного делового события Дальнего Востока усилены меры транспортной (авиационной) безопасности.

«Международный аэропорт Владивосток обладает большим опытом обслуживания крупных деловых мероприятий федерального значения. Приоритетом в нашей работе неизменно остается безопасность полетов и обеспечение максимально комфортных условий для пассажиров. Подготовка к ВЭФ также включает взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами и силовыми структурами, ведь обеспечение высокого уровня гостеприимства и безопасности – наша главная задача», – подчеркнул генеральный директор Международного аэропорта Владивосток Денис Чмутов.

Для создания максимального комфорта и удобства пассажиров в воздушной гавани Приморья работают залы повышенной комфортности и VIP-зал, зона комфортного ожидания, около 40 торговых точек и более 10 кафе и ресторанов.

В этом году встречать и провожать участников форума будут Владимир Арсеньев и Дерсу Узала – скульптурная композиция известным исследователям Дальнего Востока установлена на привокзальной площади аэропорта. Также гостей мероприятия по прибытию во Владивосток ждет знакомство с дальневосточным леопардом, символом Приморского края, изображение редкой кошки появилось в зоне прилета внутренних воздушных авиалиний в преддверии ВЭФ.

Отметим, в период проведения форума все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию, обслуживание пассажиров будет проходить в штатном режиме.

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