Еврейская автономная область представит инвестпроекты на выставке «Улица Дальнего Востока»

Важные отраслевые и инвестиционные проекты, перспективы международного делового сотрудничества и планы по развитию инфраструктуры представят гостям павильона Еврейской автономной области (ЕАО) на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится в рамках Восточного экономического форума – 2024 во Владивостоке. Акцент в экспозиции будет сделан на 90-летнем юбилее региона. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» знакомит участников и гостей Восточного экономического форума с особенностями культуры, быта, традициями, экономическими достижениями и социальным развитием одиннадцати дальневосточных регионов, одним из которых является Еврейская автономная область. В регионе начал работу первый железнодорожный мост между Россией и Китаем Нижнеленинское – Тунцзян. Здесь появится мощный транспортно-логистический и производственный комплекс. Это даст экономический стимул для развития региона и всего Дальнего Востока, позволит создать рабочие места – и для рабочих специальностей, и для высококвалифицированных специалистов. Произведенные на предприятии в Биробиджане кровоостанавливающие турникеты, а также гемостатические средства отечественного производства регулярно отправляются на передовую СВО. На прошлом Восточном экономическом форуме президентом Российской Федерации одобрен мастер-план Биробиджана. В настоящий момент ведется работа над долгосрочным комплексным планом развития, который напрямую повлияет на повышение качества жизни людей. Это строительство и реконструкция социальной и транспортной инфраструктуры, объектов ЖКХ, создание комфортной городской среды, решение других инфраструктурных проблем города. О том, как развивается область, какие новые направления появляются в экономике, чем привлекателен регион, расскажет наша выставка», – рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Посетители павильона смогут ознакомиться с уникальным национальным колоритом, природными красотами и инвестиционным потенциалом региона. Ключевой составляющей экспозиции станет радужный мост, поскольку радуга – символ мира, счастья и добра, а также основной элемент флага ЕАО. В качестве экскурсовода выступит робот, рассказывающий гостям об истории региона, его традициях и особенностях.

На большой световой панели внутри павильона будет размещена информация о действующих промышленных предприятиях области, инвестиционных проектах, находящихся в высокой степени готовности, перспективных предложениях для инвесторов. Среди них – производство железорудного концентрата, добыча брусита, электрогенерация, лесопромышленный комплекс, добыча графита, логистический центр и другие. Рядом, на кубах, установленных на подставке, посетители смогут рассмотреть продукцию промышленных производств: брусит, железную руду, продукцию лесопереработки, графит. Куб с бруситом мелкой фракции будет открыт – посетители смогут взять камень на память.

На малой стеновой панели расположат информацию о перспективных проектах, их характеристиках, а также данные о деятельности ряда предприятий. В частности, будут представлены проекты по формированию агропромышленного парка, обустройству теплиц, строительству предприятия по переработке сои и завода минеральных удобрений. На тач-панели можно будет увидеть инвестиционную карту и возможности примостовой территории с изображением участков – уже занятых под проекты и свободных для размещения производств, а также ознакомиться с реализацией мастер-плана Биробиджана.

«На выставке «Улица Дальнего Востока» Еврейская автономная область показывает уникальность нашей территории, ее потенциал, достижения, нашу самобытную и неповторимую еврейскую культуру. Гости павильона смогут больше узнать о возможностях автономии. Наряду с уже зарекомендовавшими себя инвестиционными проектами будут представлены и те, которые только начинают реализовываться. Каждый гость нашей площадки сможет ближе познакомиться с особенностями нашей территории, достижениями в промышленности, культуре и спорте. Регион активно развивается, используя самые современные технологии. Новый импульс развитию придаст грядущая газификация: откроются новые высокотехнологичные производства, а уже существующие предприятия смогут выпускать новые виды продукции. Нам есть чем гордиться и что показать на площадке Восточного экономического форума», – подчеркнул губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

В центре павильона будет установлена трехсторонняя конструкция. На первой стороне – туристические возможности региона: заповедник «Бастак», бренд «Еврейское местечко», музейно-мемориальный комплекс на вершине сопки Июнь-Корань в селе Волочаевка, горнолыжные комплексы FOMA, «Гора Змеиная», курортная зона поселка Кульдур. Информация сопровождается QR-кодами, по которым можно найти более подробную информацию об объектах и проектах. Отдельно размещается QR-код на информацию о II Всероссийском конкурсе путешествий «Дальний Восток – земля приключений», проводимом по инициативе Юрия Трутнева. Вторая сторона конструкции посвящена производствам МСП: трикотаж, одежда, обувь. Третья сторона связана с демонстрацией товаров импортозамещения и укрепления позиций в технологическом суверенитете, представлен ряд производств: гидроцилиндры Регионального технического центра, кровоостанавливающие турникеты, 3D-игры, продукция фарминдустрии.

Рядом разместится «живая газета» – конструкция со встроенными экранами и текстами в стиле печатного разворота. Гости павильона смогут узнать об истории создания Еврейской автономной области, традициях и культуре региона, о планах по развитию территории.

Зона торговли будет представлена продукцией субъектов малого и среднего предпринимательства. Гости смогут купить мед, одежду под маркой «Правда», трикотажную продукцию, сувениры. На открытой площадке напротив павильона будет размещена зона отдыха для посетителей.

На улице также установят арт-объект из трех скальных камней брусита. Сбоку от павильона будет находиться автолифт-машина для аэродромного сервиса от Регионального технического центра. Отдельно предусмотрены спортивная и культурная программы, проведение различных творческих мастер-классов.

Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.