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Пресс-релиз

Опубликована программа Фестиваля семейной истории «ГенЭкспо»

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Пресс-служба Фестиваля семейной истории «ГенЭкспо»

В Москве 7-8 сентября пройдет Фестиваль, посвященный изучению семейной родословной. Мероприятие состоится при поддержке гранта Мэра Москвы, Фонда Росконгресс и Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

На Фестивале соберутся все, кто занимается изучением и сохранением истории семьи: генеалоги, психологи, авторы и издатели книг, дизайнеры родословных древ, а также представители музеев, архивов и старейших родословных обществ. Участники смогут встретиться с единомышленниками, обменяться опытом и узнать новые подходы к сохранению семейной истории.

«Семейная история — это не только прошлое, это наш фундамент и источник силы. Понимание своих корней помогает сохранять важные ценности и передавать их будущим поколениям, создавая прочную связь между прошлым, настоящим и будущим семьи», – отметил Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Среди спикеров ожидаются выступления Александра Путина, родственника Президента РФ и автора книги о родословной семьи Путиных, Федора Конюхова, советского и российского путешественника, писателя, художника и священника. Также на фестивале выступит Михаил Шевелев – основатель проекта «ГенЭкспо», управляющий партнер крупнейшей генеалогической компании «Дом семейных традиций «Кристиан»» и ведущий эксперт в России в области сохранения наследия. Кроме того, в программе заявлены выступления и других известных специалистов в области генеалогии, истории и культуры.

Предварительная программа мероприятия доступна на сайте.

Фестиваль семейной истории ГЕНЭКСПО состоится в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и утвержденного «Года семьи 2024».

На Фестивале будут представлены разнообразные возможности для изучения и сохранения семейной истории. В программе предусмотрены лекции, дискуссии, мастер-классы и презентации, а также экспозиция крупнейшей в России коллекции генеалогических древ.

«Семейная история должна стать частью нашей повседневной жизни, обязательным элементом для воспитания наших детей!», — добавил основатель проекта «ГенЭкспо» Михаил Шевелев.

Активности рассчитаны на все возрастные группы: от родителей, бабушек и дедушек до подростков и молодежи. Специальные лекции и мастер-классы по генеалогии для начинающих рекомендуются для посещения школьными и студенческими группами, а также родителями с детьми от 12 лет.

Многообразие инструментов, практик и визуальных интерпретаций семейной истории вдохновит каждого посетителя на первые шаги в изучении своих корней, создание новых семейных традиций и осмысление наследия, которое мы передаем будущим поколениям. Девиз фестиваля — «Родословная есть у каждого!».

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