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Опубликована деловая программа IV Евразийского женского форума

На официальном сайте IV Евразийского женского форума опубликована его деловая программа. Он пройдет с 18 по 20 сентября 2024 в Санкт-Петербурге. Организаторы форума — Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ. Оператор — Фонд Росконгресс. Главная тема форума в этом году — «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество».

«Программа форума очень обширна. Она включает более 100 мероприятий, которые охватывают большой круг актуальных вопросов, волнующих женское сообщество. Мы ждем более 2000 гостей из 120 стран мира. Уверена, что их работа будет плодотворной — каждый сможет найти для себя интересную и важную тему», — говорит председатель Совета Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова.

Деловая программа форума включает пять тематических платформ. Каждая из них посвящена участию женщин в глобальных процессах, идущих сегодня на планете: Женщины в формировании новой повестки мира и доверия; Женщины в новой экономической реальности: технологии и инновации; Женщины за здоровое общество и социальное благополучие; Женщины за чистую планету и продовольственную безопасность; Женщины за сохранение традиций и культурное многообразие.

«Каждая из тематических платформ очень емкая, в их рамках на форуме будут подняты все ключевые вопросы участия женщин в экономике, политике, образовании, инновациях, здравоохранении, культуре, экологии. Особым блоком сегодня выделены вопросы международного сотрудничества. Уверен, что итогом ЕЖФ традиционно станут новые яркие проекты и инициативы, которые делают нашу планету лучше», — подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Ключевые события первой платформы — Межпарламентский диалог «Миссия женщин в формировании новой повестки мира и доверия», и открытое заседание «Женской двадцатки» (W20) «Выход на глобальный уровень: женские организации и многосторонние институты». Заседание будет посвящено консолидации усилий женщин, участвующих в глобальных интеграционных объединениях.

Стремительным технологическим изменениям, становлению новой экономической модели мира, адаптации женщин к этим процессам будут посвящены мероприятия платформы «Женщины в новой экономической реальности: технологии и инновации», в ходе которых будут обсуждаться мегатренды нашего времени, развитие искусственного интеллекта, создание экосистемы цифровой экономики.

Каковы современные форматы и направления международных кооперации и сотрудничества, как развивается женское предпринимательство в новых условиях, какую роль играет женское лидерство — эти темы станут центром диалога «Россия-Арабский мир», Международного открытого диалога женщин атомной отрасли, открытые заседания Международного совета по поддержке и развитию женщин в промышленности и технологиях, Международного клуба победителей международного конкурса женских предпринимательских проектов в АТЭС и других дискуссиях. В рамках платформы планируется также подписать ряд соглашений о сотрудничестве.

Основные дискуссии платформы «Женщины за здоровое общество и социальное благополучие» будут посвящены миссии женщин в обеспечении социального прогресса и сохранении здоровья настоящих и будущих поколений. Участие женщин в развитии искусственного интеллекта и биотехнологий в здравоохранении, в развитии фармацевтической отрасли, корпоративные, в том числе международные, практики сохранения здоровья, а также тенденции в медицине долголетия — такова основная тематика мероприятий платформы.

Как сохранить баланс между продовольственной безопасностью и экологическим благополучием, адаптироваться к неизбежным климатическим изменениям, реализовать не только низкоуглеродный, но и справедливый энергопереход — эти и другие вопросы экологической повестки, решение которых невозможно без глобального сотрудничества и доверия, обсудят на мероприятиях платформы «Женщины за чистую планету и продовольственную безопасность».

В рамках платформы «Женщины за сохранение традиций и культурное многообразие» будет рассмотрена роль традиций в современной культуре, в современной экономике, в формировании солидарного общества. Будут также объявлены победители конкурса «Женщины за сохранение традиций», который собрал более миллиона просмотров.

Председательство России в этом году в БРИКС определило особое место в программе вопросов расширения международного сотрудничества стран-участниц межгосударственного объединения. В третий день ЕЖФ на его полях впервые пройдет Женский форум БРИКС, в рамках которого запланировано обсуждение большого спектра задач. Состоится заседание министров стран БРИКС по делам женщин. Оно будет посвящено определению векторов взаимодействия в достижении целей устойчивого развития с учетом национальных, культурных и экономических особенностей каждой страны.

Пройдет заседание Женского делового альянса БРИКС, на котором обсудят приоритетные области сотрудничества в контексте расширения объединения, роль в развитии деловых связей женского предпринимательского сообщества. Будет дан старт международному конкурсу экологических женских проектов, состоится презентация образовательной программы «Женщина-лидер» в странах БРИКС.

«Программа очень насыщенна. Кроме разных форматов дискуссий, подписания деловых соглашений, запланированы несколько выставок, фестивалей, марафонов и других мероприятий. По традиции пройдет церемония награждения победителей международной премии «Общественное признание», а также других конкурсов Евразийского женского форума, проводимых в преддверии. Нашим гостям будет интересно и комфортно работать. Мы хотели, чтобы главная тема «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество» стала доминантой самой атмосферы IV Евразийского женского форума. Уверена, что он в очередной раз подтвердит свой статус важнейшей международной площадки, где вырабатываются актуальные для мира решения, где приветствуется открытость, искренность и толерантность», — сказала в заключение председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова.

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