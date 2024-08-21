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Опубликована программа фестиваля культуры «Владивостокские сезоны» в рамках ВЭФ-2024

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Фонд «Росконгресс»

В дни Восточного экономического форума запланирована насыщенная культурная программа, которая пройдет под брендом фестиваля культуры «Владивостокские сезоны». Форум состоится 3–6 сентября, организатор – Фонд Росконгресс.

«Культурная программа ВЭФ традиционно делает акцент на развитии гуманитарных связей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на презентации творческого богатства российского Дальнего Востока. Мероприятия подготовлены с учетом этих приоритетов. В частности, запланированы совместные концерты артистов России и Китая в рамках перекрестных Годов культуры двух стран.

Это позволяет продемонстрировать творческий потенциал и глубокие контакты наших народов, а также открыть новые горизонты взаимодействия. Кроме того, посетителей ожидают выступления региональных музыкантов и творческих коллективов, которые представят особый колорит российского Дальнего Востока. Уверен, культурная программа Форума привлечет особое внимание участников, жителей и гостей Приморского края, поразит их своим масштабом и многообразием», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Фестиваль культуры «Владивостокские сезоны» начнется 4 сентября с торжественного концерта «Россия – миру» на площади Борцов Революции во Владивостоке с участием известной российской исполнительницы Татьяны Куртуковой, цирка Гии Эрадзе, оркестра Приморской краевой филармонии и других артистов. 5 сентября на Приморской сцене Мариинского театра пройдет выступление российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в сопровождении Российского молодежного оркестра.

На главной сцене выставки «Улица Дальнего Востока» будет представлена обширная концертная программа регионов ДФО. На торжественной церемонии открытия выставки пройдет флешмоб «Время жить на Дальнем Востоке». Кроме того, 5 сентября в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая Приморский край представит на «Улице Дальнего Востока» совместный концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и оркестровых музыкантов и артистов хора консерватории города Шеньян провинции Ляонин (КНР). Аналогичное выступление пройдет в Большом зале Приморской краевой филармонии 6 сентября. Свою концертную программу представят и учащиеся Государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы на острове Русский.

Кроме того, в рамках Международного форума «День сокола» на выставке «Улица Дальнего Востока» по линии партнера – Объединенных Арабских Эмиратов – и при поддержке Фонда Росконгресс запланирована организация стилизованного этнокультурного пространства под открытым небом – «Арабской деревни», где каждый желающий сможет окунуться в гостеприимство и самобытность культуры Аравийского полуострова, познакомиться с разнообразием восточных традиций и обычаев, получить необычные гастрономические впечатления.

4 сентября в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева в коллаборации с Государственной Третьяковской галереей состоится торжественное открытие выставки «Эпоха Фаберже». Выставка будет доступна для посещения до 12 января 2025 года. Помимо этого, участники и гости Форума смогут посетить Приморскую государственную картинную галерею, Музей Арсеньева, а также Владивостокскую крепость.

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