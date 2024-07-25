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Пресс-релиз

В Гонконге состоялась выездная сессия Восточного экономического форума

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Росконгресс

24–25 июля в Гонконге состоялась выездная сессия Восточного экономического форума. Представители России и Гонконга обсудили расширение торгово-экономических связей и новые возможности для сотрудничества. По итогам мероприятия было отмечено, что предприниматели из Гонконга намерены представить свои инвестиционные проекты на ВЭФ-2024. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Со стороны России в сессии приняли участие заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов, исполняющий обязанности генерального консула Российской Федерации в Специальном административном районе Гонконг Китайской Народной Республики Вадим Савин и директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова Алексей Маслов.

Сессия прошла в формате серии встреч с представителями крупных деловых объединений и бизнес-сообщества Гонконга. Участники обсудили развитие связей между российскими и гонконгскими компаниями, уделив особое внимание перспективам торгово-экономических отношений и укреплению делового партнерства.

В первый день состоялась встреча с представителем Всекитайского собрания народных представителей (ВСНПМ) от Гонконга и Китайской генеральной Торгово-промышленной палатой, в которую входят представители промышленности, торговли, девелопмента и финансового бизнеса. Во второй день прошли встречи с двумя ведущими государственными организациями Гонконга: Советом по развитию торговли Гонконга (HKTDC) и Инвестиционным союзом Гонконга (InvestHK).

Было отмечено, что Гонконг как важный финансовый центр мирового уровня играет ключевую роль в международной экономике. Его открытость к рынкам, благоприятный деловой климат и инновационная среда делают его привлекательным партнером для России. Гонконг обладает уникальным опытом и возможностями, которые могут существенно способствовать развитию российского финансового рынка.

«Сотрудничество с Гонконгом открывает перед российским бизнесом новые горизонты. Этот финансовый центр не только расширяет наши экономические перспективы, но и служит мостом для инновационных и культурных обменов. Мы уверены, что укрепление наших отношений принесет взаимную пользу и будет способствовать устойчивому развитию», – отметил Вадим Савин.

В 2023 году был зафиксирован значительный рост объема двусторонней торговли – он достиг 6 миллиардов долларов. Среди перспективных отраслей для расширенного сотрудничества между Россией и Гонконгом – электроника, сельскохозяйственная продукция и цветная металлургия.

«Российско-китайские отношения играют ключевую роль в формировании стабильного и взаимовыгодного экономического партнерства. Мы видим огромный потенциал в развитии торгово-экономических отношений с Гонконгом, а встречи в рамках Восточного экономического форума позволяют выявлять новые области для сотрудничества», – подчеркнул Алексей Маслов.

В ходе выездной сессии Фонд Росконгресс провел комплексную презентацию возможностей для иностранного бизнеса, представив такие проекты, как Петербургский международный экономический форум, Российский туристический форум «Путешествуй!», Российская энергетическая неделя, Российский форум индустрии дизайна и Восточный экономический форум. Эти мероприятия знакомят международное сообщество с инвестиционным потенциалом России и открывают новые возможности для сотрудничества.

«В рамках Восточного экономического форума проходят панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки, бизнес-диалоги с ведущими странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это способствует конструктивному диалогу и обмену опытом. Кроме того, это уникальная возможность ознакомиться с российскими инвестиционными проектами на Дальнем Востоке, рассмотреть варианты участия в них и установить прямые контакты с потенциальными партнерами. И тут же, на площадке форума, заключить выгодные соглашения», – рассказал Игорь Павлов.

Восточный экономический форум, ежегодно собирающий представителей бизнеса, государственной власти, экспертного сообщества и международных организаций, пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Форум станет крупной международной площадкой для обсуждения вопросов экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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