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Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Чукотский автономный округ готовится к выставке «Улица Дальнего Востока». Масштабное культурное событие состоится в рамках IX Восточного экономического форума во Владивостоке 3–8 сентября. Чукотка представит гостям информацию о крупнейших проектах, реновации городов, инвестициях, возможностях работы в регионе и путешествий по северным территориям. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«На Чукотке живут сильные духом, отважные, целеустремленные люди, работающие на производствах и в шахтах, осваивающие месторождения, хранящие традиции оленеводства, обеспечивающие нашу страну медью и оловом, углем и газом, рыбой и морепродуктами. Правительство России оказывает поддержку Чукотскому автономному округу, в регионе действуют сразу три льготных режима: ТОР «Чукотка», свободный порт Владивосток, режим Арктической зоны. На территории края действуют программы «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». Строятся и реконструируются объекты в рамках нацпроектов и президентской единой субсидии. Чукотка является территорией передовых технологий в области атомной энергетики. В округе расположена единственная в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов», которая обеспечивает электроэнергией крупнейшие инвестиционные проекты. Уверен, это только начало. С развитием технологий работа в суровых арктических условиях становится эффективнее. При поддержке Правительства Российской Федерации создаются условия для комфортной жизни людей. В ближайшие годы обновим Анадырь – реализуем разработанный по поручению Президента России мастер-план развития Анадырской агломерации», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Пространство основного павильона Чукотки будет включать 10 зон. В приветственной зоне гости смогут в игровой форме узнать о туризме в регионе. Персонаж, сгенерированный нейросетью, расскажет о Чукотке, ее традициях и истории. Также посетители увидят туристические объекты Чукотского АО, в том числе с помощью VR-очков.

Следующее пространство павильона посвящено преимуществу жизни в Арктическом регионе. Здесь можно не только познакомиться с профессиональными перспективами, которые предлагает Чукотка, но и оставить свои контакты для будущего в Арктическом регионе.

«Чукотка – это уникальное место с огромными возможностями, в том числе для профессионального роста. На выставке будет доступна информация о нашей экономике, промышленности, социальных инициативах и доступных вакансиях. Постарались использовать самые разные формы, в том числе и интерактивные, чтобы как можно больше гостей выставки получили информацию о нашем округе. Чукотка должна стать территорией, где людям комфортно жить и работать, куда хочется возвращаться. Делаем все возможное для этого», – отметил губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов.

Кроме того, в павильоне появятся веранда с зоной отдыха, магазин сувениров, сцена и айс-бар, а также арт-объект «Чукотский мяч». Для гостей Форума выступит Государственный академический чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» и артисты Окружного дома народного творчества.

Регион разрабатывает насыщенную деловую программу. В частности, планируется проведение презентаций арктических брендов перед потенциальными инвесторами и зарубежными партнерами, круглые столы и стратегические сессии, межрегиональная встреча представителей культуры.

IX Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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