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Пресс-релиз

ВАРМСУ поздравила многодетных глав муниципалитетов и родителей героев-участников СВО

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Пресс-служба ВАРМСУ

Муниципальное сообщество страны сегодня представлено 4,5 миллионами муниципальных работников. В честь Дня семьи, любви и верности Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) наградила и поблагодарила за работу глав муниципалитетов, чьи судьбы являются примером для подражания миллионов людей.

ВАРМСУ пригласила на встречу глав муниципальных образований со всей страны.

Среди участников — глава Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области Юрий Жеребненко, семнадцатикратный чемпион по адаптивным видам спорта, воспитывающий 9 детей. Двое из трех сыновей Главы Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Владимира Вильмана были призваны по мобилизации. Сегодня они защищают интересы Родины в зоне проведения специальной военной операции и уже успели заслужить медаль «За отвагу» и медаль «им.Жукова». Сын Главы Юбилейного сельсовета Адамовского района Оренбургской области Оксана Сарак воспитывает четырех детей, двое из которых – участники СВО, один из них награжден медалью «За отвагу». Глава муниципального образования «Александровск» Аларского района Иркутской области Оксана Иванова в июне этого года приняла в свою семью тринадцатого ребенка, а ее семье присвоено звание «Почетная семья Иркутской области».

«Муниципальное сообщество – это одна большая семья. Президент России не зря уделяет большое внимание представителям этого уровня власти, потому что именно вы – те люди, которые работают на земле, искренне служат своей малой родине, развивают ее на благо жителей муниципалитетов», — отметил в приветственном слове заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

«Главы муниципалитетов, которых мы пригласили на встречу, своим примером показывают, что значит Служить: своей семье, своему краю и Родине. Они взяли на себя ответственность не только за воспитание своих детей, но и за судьбы других людей, ради которых они работают. И таких примеров среди муниципального сообщества очень много», - прокомментировала Сопредседатель ВАРМСУ, член Президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Как подтверждение этих слов – судьба участника встречи главы администрации Шаройского муниципального района Чеченской Республики, Кавалера Ордена Кадырова Рамазана Магомедова.

«У нас многонациональная страна. После нелегких для Чеченской Республики лет многие дети остались без родителей и крова. Мы брали в свои семьи детей ближайших родственников, потом и вовсе тех детей, которые оставались без родителей. Сегодня у меня большая семья, из которой 10 человек сегодня на передовой. Поэтому мы должны отстоять то, что нам дал Всевышний. Я очень благодарен Владимиру Владимировичу Путину за то, что он стоит на страже традиционных ценностей в России», — прокомментировал Рамазан Магомедов.

«В настоящее время Россия переживает непростые времена. И именно сейчас нам всем нужно сплотиться. Важно, чтобы семьи были дружными и крепкими. Я рад и горд, что мы с супругой отметили 37 лет совместной жизни. Воспитали троих детей, которым дали образование и которыми гордимся», — поделился секретами семейного счастья глава Свердловского сельсовета Тоцкого района Оренбургской области Валерий Киреев.

Подобные встречи проходят по инициативе ВАРМСУ уже третий год и направлены на популяризацию муниципальной службы.

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