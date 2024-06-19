Развитие Дальнего Востока и Арктики и укрепление взаимодействия в АТР обсудят на ВЭФ-2024

Развитие дальневосточных и арктических территорий, а также усиление международного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе станут основными темами Восточного экономического форума-2024, который состоится 3-6 сентября во Владивостоке. Организатор ВЭФ — фонд «Росконгресс».

«Восточный экономический форум традиционно является площадкой для обсуждения ключевых тем всестороннего развития не только Дальнего Востока и российской Арктики, но и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Среди прочего, участники форума — представители органов власти, предпринимательского и экспертного сообществ — обсудят такие вопросы, как народосбережение, повышение качества и уровня жизни, подготовка кадров и модернизация инфраструктуры. Особое внимание будет уделено вопросам дальнейшего укрепления международного взаимодействия в свете растущей роли государств Юго-Восточной Азии в экономике многополярного мира», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Восточный экономический форум-2024 пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Деловую повестку форума дополнит Фестиваль «Владивостокские сезоны» и спортивная программа. Традиционно будет организована выставка «Улица Дальнего Востока», где посетители смогут ознакомиться с культурным, экономическим и инновационным потенциалом дальневосточных регионов. В стартовый день ВЭФ пройдет II Международный форум «День сокола».