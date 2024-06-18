Неделя рекламы в Москве: стали известны даты Национального рекламного форума

Неделя рекламы в Москве состоится с 12 по 15 ноября и объединит на одной площадке ключевых лидеров мнений медиакоммуникационного бизнеса. Центральным событием станет Национальный рекламный форум, который пройдет в восьмой раз. Основная тема деловой программы Форума: «Бизнес, потребители, государство».

Организатором события является Центр развития бизнес коммуникаций (ЦРБК), при поддержке объединенной исполнительной дирекции Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ), Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

«Тема НРФ этого года «Бизнес, потребители и государство» выбрана не случайно. Сегодня, когда на рынке возникли максимально благоприятные условия для продвижения отечественных компаний, важно выстраивать конструктивный и учитывающий интересы потребителей диалог между участниками бизнеса и государством. В этом году дискуссии форума традиционно будут посвящены технологиям, новым рекламным инструментам, в том числе для МСБ, потребительскому поведению, роли креатива и дизайна, а также развитию международных отношений в новых реалиях и регулированию рекламного рынка. Для участников Форум станет площадкой, где можно как поделиться экспертизой и лучшими практиками, так и почерпнуть идеи и решения для своих бизнес-задач», – прокомментировал концепцию будущей деловой программы Валентин Смоляков, глава оргкомитета НРФ.

Как будет проходить Неделя рекламы в Москве?

В течение четырех дней пройдут тематические дискуссии по основным сегментам и направлениям развития рекламной отрасли.

12 ноября – Саммит по взаимодействию индустрии с органами государственной власти

Эксперты со стороны органов государственной власти и рекламной индустрии обсудят законодательные инициативы, актуальные вопросы нормативно-правового регулирования и правоприменительные практики, акты саморегулирования рынка. Саммит проводится при поддержке Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Ожидается участие представителей органов законодательной и исполнительной власти, в том числе сенаторов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, институтов развития и поддержки, включая АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), АНО «Институт развития Интернета» (ИРИ), АНО «Национальные приоритеты» и ведущих деловых объединений. Также в рамках Саммита пройдет открытое заседание Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике по вопросам сотрудничества коммуникационных индустрий стран СНГ, БРИКС+ и ШОС. По сложившейся традиции итогом работы Саммита станет заключение стратегических соглашений.

13-15 ноября – Национальный рекламный форум

13 ноября – День digital

Рекламные кампании модернизируются и становятся все более технологичными. Первый день НРФ'8 будет посвящен инструментам цифровых коммуникаций, новым стратегиям и актуальным подходам в интерактивной рекламе. Ключевые темы дня будут сформулированы при поддержке АРИР.

14 ноября – День контента и креатива под эгидой фестиваля Red Apple

Международный московский фестиваль Red Apple является важной частью рекламной индустрии России. На площадке форума выступят российские и зарубежные эксперты, которые поделятся практическим опытом и своим взглядом на международное сотрудничество. День Red Apple акцентирует внимание на контенте и креативе рекламных кампаний, которые являются не менее важной маркетинговой составляющей, наравне с инструментами и технологиями. В этот день также состоится официальная церемония награждения победителей 34-го конкурсного сезона Red Apple.

Команда фестиваля готовится принять иностранные делегации из стран Латинской Америки, Арабского региона, Ближнего Востока, Центральной и Юго-восточной Азии.

15 ноября – День стратегических инициатив

В заключительный день программы НРФ состоятся основные стратегические сессии. В главном зале кинотеатра КАРО 11 «Октябрь» топ-менеджеры ключевых компаний рекламного рынка обсудят цели и задачи российского маркетинга, узнаваемость отечественных брендов и тренды в поведении потребителей. Также в этот день пройдет серия рабочих дискуссий, посвященных оценке эффективности медиа-инструментов.

Более подробная информация о мероприятии и регистрация доступна на сайте advertisingforum.ru . Следить за актуальной программой и составом участников можно в социальных сетях НРФ'8: в Telegram и в Вконтакте.



Национальный рекламный форум (НРФ) проходит ежегодно с 2016 года и является ключевым событием для медиакоммуникационной отрасли. В мероприятии принимают участие агентства, бренды, технологические компании и медиахолдинги с целью обсуждения актуальных тенденций на рынке.

В 2023 году, в связи со 145-летним юбилеем рекламной отрасли в России, программа НРФ впервые была расширена до 3 дней и проходила в формате недели рекламы. В 2024 году оргкомитет принял решение о сохранении такого формата.

Организаторы: АКАР, АРИР, РАМУ, ЦРБК

Генеральный партнер: СберСеллер.

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co.