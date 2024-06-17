Более 500 тыс. гостей из 20 стран мира посетило туристический форум «Путешествуй!»

С 12 по 16 июня 2024 года на площадке Международной выставки-форума «Россия» проходил IV Российский туристический форум «Путешествуй!» — главное событие в сфере туризма и гостеприимства. В этом году, в соответствии с подписанным председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным распоряжением, форум получил статус ежегодного.

«Туризм – одна из самых быстрорастущих отраслей экономики. Государство и бизнес создают условия для доступного и комфортного отдыха внутри страны. Форум «Путешествуй!» объединил экспертов и участников, чтобы наметить дальнейшие пути развития туризма, и рассказать посетителям больше о нашей Родине, ее уникальных местах. Форум стал грандиозным событием, собравшим более 3 тыс. участников из всех уголков нашей страны и 20 зарубежных стран. Число гостей, посетивших площадку, составило более полумиллиона – в 10 раз больше, чем в прошлом году. Более 3,5 тыс. человек воспользовались специальными предложениями и акциями, доступными для гостей выставки. Растущий интерес к путешествиям по стране способствует достижению цели, поставленной Президентом России, по увеличению туристического потока до 140 млн поездок в год к 2030 году», – сказал заместитель председателя правительства РФ, глава оргкомитета Российского туристического форума «Путешествуй!» Дмитрий Чернышенко.

За пять дней в деловой и фестивальной программах приняли участие более 500 тысяч гостей, в том числе представители 20 иностранных государств. Среди них — Саудовская Аравия, Малайзия, Таиланд, Иран, Куба, Мьянма, ЮАР, Узбекистан, Танзания, Республика Беларусь.

Выставочная экспозиция насчитывала более 85 экспонентов, в числе которых были представлены все 89 субъектов Российской Федерации.

«Внутренний туризм, получивший значительный импульс в последние годы, особенно важен для России. Эксперты недавно прошедшего Петербургского международного экономического форума утверждают, что укрепление этого сегмента способствует экономическому развитию удаленных регионов, а также помогает сохранить национальное наследие и укрепить национальную идентичность. В этом контексте, значительное внимание уделяется не только крупным культурным центрам, но и малым городам и селам, которые могут привлечь туристов своей уникальностью и аутентичностью. Сама структура туристической индустрии также претерпевает изменения. Сегодня туризм не является исключительно делом крупных операторов; множество мелких предприятий и частных лиц участвуют в создании уникального туристического продукта, что делает отрасль более динамичной и адаптивной к изменениям вкусов и предпочтений путешественников. Экономическое значение туризма продолжает расти, и, как отмечалось на Форуме, вклад туризма в ВВП страны должен увеличиться в ближайшие годы. В этом контексте, государственная поддержка и инвестиции в туристическую инфраструктуру считаются приоритетными задачами. Правительство активно работает над созданием благоприятных условий для развития туризма, что включает улучшение транспортной доступности, развитие гостиничного бизнеса, а также финансовые стимулы для инвесторов. На ПМЭФ-2024 подчеркивалась не только экономическая, но и социальная значимость туризма. Он способствует не только созданию рабочих мест и увеличению доходов населения, но и повышению культурного уровня и качества жизни граждан. Это делает туризм одной из ключевых отраслей современной экономики, способной эффективно реагировать на глобальные вызовы и изменения. В 2023 году уровень внутреннего туризма в России продемонстрировал заметный рост, увеличившись на 13%. Правительство устанавливает амбициозные цели для дальнейшего развития отрасли, планируя к 2030 году увеличить туристический поток до 140 миллионов поездок в год и повысить вклад туризма в ВВП страны до 5%. Это отражает стратегическую ориентацию на туризм как на важный экономический ресурс. Стабильный годовой рост туризма оценивается в 4,6-4,7%, что подчеркивает его значимость как устойчивого двигателя экономического развития. Внутренний рынок показывает впечатляющие результаты, особенно в контексте восстановления после пандемии. Россия также активно развивает туристическую инфраструктуру, с более чем 250 горнолыжными курортами, 500 километрами горнолыжных трасс и 53 национальными туристическими дорогами. Создание 10 специальных экономических зон для развития туризма и деятельность 4300 туроператоров способствуют укреплению отрасли. В индустрии туризма трудятся более 1,1 миллиона человек, что делает ее одним из крупнейших работодателей в стране. Комбинация государственной поддержки, стратегического планирования и инвестиций в инфраструктуру создает благоприятные условия для дальнейшего роста и развития туризма в России, предлагая новые возможности для местного населения и иностранных инвесторов. Данное исследование позволит читателю найти новые точки роста для развития предпринимательства внутри страны в туристическом сегменте», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Российского туристического форума «Путешествуй!» Антон Кобяков.

Гости фестиваля могли посетить и стенды зарубежных гостей, например, Узбекистана, Кубы, Таиланда. Учитывая широкое иностранное представительство, именно международный туризм стал одной из основных тем IV Российского туристического форума «Путешествуй!».

Деловая программа открылась пленарным заседанием «Международный туризм. Россия и мир», где обсуждались вопросы привлечения иностранных туристов в Россию, а также первые результаты продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках.

На пленарной сессии также говорили об упрощении визовых процедур – улучшении механизма электронной визы, безвизовых обменах туристами с Китаем и Ираном, переговорах с другими странами, а также об увеличении числа прямых авиарейсов.

«Формат форума «Путешествуй!» позволяет наладить контакты с международными партнерами, презентовать новые турпродукты и получить обратную связь от зарубежных гостей. Форум стал авторитетной площадкой, где обсуждаются вопросы развития отрасли, инвестиций, в том числе иностранных, проводятся рабочие группы, по итогам которых достигнут ряд важных договоренностей. В этом году все регионы страны презентовали здесь свои возможности и новые туристические продукты, иностранные гости и жители нашей страны увидели все многообразие культуры и истории из разных уголков России», – заявил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

В рамках деловой программы состоялась встреча Минэкономразвития с представителями отечественного туристического бизнеса – открытый диалог по итогам стратегических сессий, проведенных Российским союзом туриндустрии.

На встрече Максим Решетников сообщил о реализованных мероприятиях в рамках дорожной карты трансформации делового климата в туризме и новых инициативах, которыми планируется дополнить документ. Такая работа направлена на снятие излишних барьеров для бизнеса.

Знаковыми мероприятиями деловой программы также стали совещание Министерства экономического развития Российской Федерации с руководителями региональных ведомств по туризму и двусторонние встречи с зарубежными партнерами в формате рабочих групп и комиссий, в том числе, Узбекистаном.

Участники форума большое внимание уделили развитию инфраструктуры и формированию новых туристических продуктов.

Национальным туристическим маршрутам был посвящен круглый стол, организованный АТОР. На нем обсудили лучшие практики формирования межрегионального национального туристского маршрута.

В рамках деловой программы состоялась сессия «Горнолыжные курорты: инвестиции в инфраструктуру будущего и обеспечение стабильности бизнеса. Создание инновационных трендов в отрасли», организованная экосистемой «ГОРЫ РОССИИ». Эксперты обсудили практические вопросы развития горнолыжной отрасли, отметили большое значение мер государственной поддержки, внимание законодательной власти к системным вопросам отрасли, а также поделились лучшими идеями и опытом развития турпродуктов для горнолыжных комплексов.

В рамках Российского туристического форума «Путешествуй!» на торжественных церемониях было подписано 12 соглашений и 1 меморандум о сотрудничестве.

Фестивальная программа Форума в этом году была очень обширной и стала захватывающим приключением для посетителей, которым было предложено большое количество увлекательных событий и уникальных возможностей познакомиться с туристическим потенциалом России и зарубежных стран. Мультимедийные стенды, фестивальные и гастрономические площадки позволили гостям погрузиться в уникальную культуру малых народов России и узнать особенности разных регионов страны. Например, Тюменская область приглашала в зону термального бара – идеального места для отдыха и релаксации, Республика Башкортостан радовала национальной музыкой и вкуснейшими национальными сладостями, Рязанская область знакомила с древним гончарным делом, на стенде Кузбасса презентовали национальные туристические маршруты «Кузбасс в сердце» и «Горная Шория. К детям тайги» и два ведущих таежных направления – Шерегеш и Междуреченск, а также предлагали узнать о развитии шорского шаманизма, ударить в настоящий кожаный обрядовый бубен. Делегация из Удмуртии представила уникальное путешествие на родину Чайковского. Не отставали и иностранные коллеги: Узбекистан знакомил со своей богатой культурой и угощал традиционным хлебом и фруктами страны, делегация из Таиланда завлекала неизвестными туристическими местами, а представители Кубы рассказывали об истории своей страны и главных достопримечательностях.

На главной сцене ВДНХ выступили ансамбль народной песни «Славяне» из Смоленской области, который исполнил свои номера а капелла и под живой аккомпанемент, красноярский ансамбль танца «Енисейские зори» имени Г.М. Петухова с танцевальным номером в постановке заслуженного артиста Российской Федерации Игоря Горлова, ансамбль «Услада» из Владимирской области, певица, владеющая древним искусством горлового пения «кай» Ирина Кискорова из Кемеровской области. Также зрители увидели захватывающую и зажигательную лезгинку в исполнении танцоров из Дагестана.

По поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, в этом году был разработан мобильный путеводитель со скидками и специальными предложениями от участников Форума. Впервые в истории проведения РТФ «Путешествуй!» гости имели возможность приобретать туры по России по выгодным тарифам прямо на площадке.

Завершился IV Российский туристический форум «Путешествуй!» Днями молодежи, которые прошли 15 и 16 июня. Деловая программа включала 22 тематических трека в 4 основных блоках: «Работа в гостеприимстве», «Бизнес в туризме», «Тревел-блогинг» и «Молодежные путешествия». В Днях молодежи приняли участие более 1000 человек. Представители федеральных органов исполнительной власти и региональных туристических ведомств, вузов, туроператоров и других компаний индустрии вместе с молодыми специалистами и студентами обсудили вопросы построения успешной карьеры в области туризма, практики создания собственного бизнеса и турпродуктов, а также новые возможности молодежного туризма в России.

Организатором Российского туристического форума «Путешествуй!» выступил Фонд Росконгресс. Форум состоялся при официальной поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, АНО «Национальные приоритеты», Центра стратегических разработок и ведущих отраслевых объединений.

Титульный партнер – ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина

Генеральный партнер – АО «Корпорация «МСП»

Официальный партнер – Cosmos Hotel Group

Инвестиционный партнер – АО «КАВКАЗ.РФ»

Официальный Банк – ПАО «Сбербанк»

Транспортный партнер – ГК «Современные транспортные технологии»

Партнеры – АО «Банк «ДОМ.РФ», АО «ВДНХ»

Национальный партнер – АО «АвтоВАЗ»

Стратегический партнер – Санкт-Петербург

Регион-партнер – Тюменская область

Партнеры Фестиваля – Ярославская область, ООО «Мира Групп»

Партнеры деловой программы – Центр Стратегических разработок, АНО «Агентство развития Мончегорска», ПАО «Ростелеком», 4 лапы

Арктический партнер – Ямало-Ненецкий автономный округ

Коммуникационный партнер – Медиахолдинг Маер

Организационные партнеры – Отель Владимировский, ПАО «НК Роснефть», Каршеринг-сервис «Ситидрайв», Туристический оператор «Игора Тур», г. Пермь, «Горы России», программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие», «FaceBank», «Холдинг Аква», «Барри Бриют».

Официальные отели-партнеры – Апарт-отель «Ханой-Москва», Cosmos Hotel Group, Safmar Hotels

Партнер Молодежных дней — программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие»