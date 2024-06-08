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Пресс-релиз

На ПМЭФ обсудили, как бороться с телефонными мошенниками

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Depositphotos

На тематической площадке «Территория инноваций» фонда «Росконгресс» на Петербургском международном экономическом форуме-2024 поделились мнениями, как решить острую и социально значимую проблему цифровой безопасности граждан. Участники дискуссии «Цифровая безопасность клиента. Код доверия нового времени», среди которых были представители власти, финансовых и технологических компаний, сошлись во мнении, что проблема «перезрела» и решить ее можно только совместными усилиями.

Как рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления ПАО Сбербанк, проблемой телефонного мошенничества его организация занялась девять лет назад. С того времени редкие звонки гражданам стали отраслью с миллиардными оборотами и миллионами пострадавших. На стороне мошенников действуют почти два миллиона человек, многие из них несовершеннолетние. Кредитные организации борются на своем уровне: эффективность антифрод-системы у Сбера, например, по словам Станислава Кузнецова, составляет сейчас 99,8%. Но в одиночку проблему не решить. Многие телекоммуникационные, особенно небольшие региональные компании, а их почти 650 в стране, все так же свободно продают новые номера, в том числе иностранцам.

Станислав Кузнецов предложил пересмотреть законодательство, чтобы запретить продажи номеров без идентификации и в неограниченном количестве, а также «объединять возможности кредитных организаций, правоохранителей, телекоммуникационных компаний в одну платформу, участники которой мгновенно получали бы информацию о мошенничестве и могли быстро реагировать». По его мнению, деятельной мерой было бы и ужесточение наказания за мошенничество.

Дмитрий Угнивенко, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, заверил, что работа по персонализации сим-карт уже ведется, а новую «симку» можно купить только по паспорту.

Также Минцифры готовит законопроект, который вводит новые правила для иностранных граждан и лиц без гражданства. Приобрести сим-карту они смогут только в официальном салоне связи, зарегистрировавшись в единой биометрической системе. При этом один человек сможет владеть не более чем десятью телефонными номерами. Карта будет привязана и к продавцу, который понесет уголовную ответственность за ненадлежащую продажу.

По словам Дмитрия Угнивенко, до 1 марта 2025 года все договоры с иностранными гражданами должны быть переоформлены в соответствии с новыми требованиями.

Также в Минцифры предлагают создать в личном кабинете «Госуслуг» раздел, где граждане могут посмотреть, сколько сим-карт на них оформлено. «Нажатием одной кнопки» сомнительный или ненужный договор будет расторгнут.

Артем Шейкин, члена комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, предлагает внести в закон Минцифры изменения, касающиеся российских граждан – продавать им сим-карты только после проверки данных в базах МВД, что, по его мнению, в разы сократит количество «серых симок». Сенатор призвал сделать все возможное, чтобы обмен данными между сотовыми операторами, банками и правоохранительными органами заработал быстрее. «Если надо менять законодательство, говорите, что именно вам мешает», – попросил он собравшихся.

Алексей Новиков, управляющий директор Positive Technologies, считает, что решение проблемы с мошенниками лежит в области технологий: «Необходимо внедрить системы, которые анализируют большой массив данных провайдеров, финансовых организаций, маркетплейсов, магазинов, проработать кросс-функциональное технологическое взаимодействие между компаниями».

С таким подходом оказался согласен и модератор встречи, генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов. Он предложил разработать технологии, позволяющие анализировать поведение пользователя, выявлять действия, которые для него не характерны, могут совершаться под давлением. Причем, по словам эксперта, фиксировать это необходимо на раннем этапе звонков или сообщений.

О том, как российские маркетплейсы ищут баланс между удобством и безопасностью, участники встречи узнали из выступления директора по развитию сервисов Wildberries Кристины Спиревой.

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов взглянул на проблему с социальной точки зрения. Он отметил, что ИТ, финансовая грамотность и противодействие мошенничеству входят в пятерку программ «Московского долголетия» по росту востребованности для людей 60+. А утверждение, будто самыми уязвимыми для телефонных мошенников являются люди старшего поколения, давно стало мифом.

В свою очередь, генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий рассказал о проекте социальной направленности, который они реализуют совместно с ПАО «ВымпелКом». Речь идет о передаче биометрических данных родственникам в случае потерявшихся детей или людей старшего возраста.

Резюмируя встречу, Александр Торбахов еще раз подчеркнул важность темы и заверил в готовности объединиться «широким кругом участников для плотного взаимодействия» в рабочей группе под эгидой Минцифры.

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