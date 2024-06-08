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«Глобальная энергия» представила 10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет

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Michael Probst/AP

Ассоциация «Глобальная энергия» представила пятый, юбилейный выпуск научно-делового доклада «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет».

Презентация прошла 6 июня 2024 года на сессии «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Масштабные сдвиги в мировой энергетике создают идеальные предпосылки для быстрого внедрения инноваций. Разработки, которые еще вчера были предметом стендовых испытаний, сегодня получают промышленное применение, а завтра будут определять тренды в отрасли. Именно поэтому чрезвычайно важно отслеживать инновации, позволяющие повысить эффективность использования традиционных и новых источников энергии», — отметил вице-премьер Александр Новак.

«Ежегодный доклад — важнейший научно-просветительский проект Ассоциации, призванный рассказать о технологиях, которые уже используются в самых разных отраслях энергетики — от добычи ископаемого топлива до производства «чистой» энергии и использования топливных элементов. Доклад является своего рода проводником между отраслью и миром Большой науки», — заявил президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.

Главы доклада, написанные авторитетными экспертами, посвящены технологиям хранения энергии (воздушно-цинковые батареи, суперконденсаторы), использованию водорода (топливные элементы для транспортных средств, двигательные установки на водороде) и новым материалам в энергетике, в том числе углеродным нанотрубкам. Ряд
глав отведен низкоуглеродным технологиям: выпуску биотоплив, внедрению органических солнечных батарей и строительству атомных станций малой мощности, которые набирают все большую популярность.

В заключительную главу вынесены перспективные проекты и технологии в нефтегазовом секторе, о которых рассказали победители программы «Молодой ученый 4.0» 2023 года, которую ассоциация «Глобальная энергия» реализовала совместно с ПАО «Газпром» для поддержки талантливых специалистов отрасли.

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