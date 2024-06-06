На ПМЭФ открыли выставку «Кудайдыҥ Аҥдары»

В рамках Петербургского международного экономического форума в павильоне G проходит выставка «Кудайдыҥ Аҥдары». Выставка посвящена охране природы Республики Алтай, ее организатором выступает АНО «Международный центр «Снежный барс».

Участники форума могут увидеть фотокартины Ильи Труханова члена Попечительского совета Сайлюгемского национального парка, фотохудожника и мецената.

На выставке представлены уникальные кадры котят снежных барсов, сделанные в дикой природе.

Снежный барс является одной из самых мало изученных диких кошек в мире, его численность продолжает сокращаться, хищник внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания.

АНО «Международный центр «Снежный барс» поддерживает реализацию национальных и международных природоохранных проектов в местах обитания снежного барса.