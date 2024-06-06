На ПМЭФ обсудили партнерство в развитии и инвестициях России и Мьянмы

В рамках работы Петербургского международного экономического форума-2024 состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова с официальной делегацией Республики Союз Мьянма под руководством вице-премьера, Министра транспорта и коммуникации Республики Союз Мьянмы Мья Тун У.

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества и совместные проекты в сфере традиционных и возобновляемых источников энергии энергетики, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых.

«Современные реалии и вызовы свидетельствуют о том, что на мировой арене идет стремительное переформатирование межстрановых взаимоотношений. В этой ситуации взаимодействие между нашими странами – дружеское и экономическое – является приоритетом. За время сотрудничества достигнуто много важных и принципиальных договоренностей. Важно отметить экспертную роль Фонда «РК-Инвестиции» в развитии совместных инициатив на деловом и правительственном уровне», – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Стороны отметили, что отношения между странами активно развиваются и способствуют укреплению деловых связей в ключевых отраслях промышленности. Важным шагом, который будет способствовать наращиванию сотрудничества, станет окончательное введение взаимного безвизового режима, а также запуск работы банковских карт «Мир» на территории Мьянмы.

«Хочу поблагодарить российскую сторону за открытость и готовность к конструктивному диалогу. Также благодарю Фонд «РК-Инвестиции» за большую профессиональную поддержку в вопросах развития инвестиционных проектов. Со своей стороны, считаем крайне важным дальнейшую реализацию заявленных договоренностей. Готовы оказывать всестороннюю поддержку в расширении сотрудничества и укреплении отношений между странами», – сказал вице-премьер, министр транспорта и коммуникации Республики Союз Мьянмы Мья Тун У.

Также на встрече шла речь о развитии энергетических направлений: строительстве ТЭЦ, нефтеперерабатывающего комплекса и солнечных электростанций на базе российских технологий.

Одним из ключевых треков переговоров стало обсуждение совместных проектов в сфере сельского хозяйства. В частности, обсуждалось производство экологически чистых биоудобрений под научным патронажем России на территории Мьянмы для увеличения урожайности зерновых культур.

Участники отметили, что реализация всех инициатив невозможна без развития инфраструктуры – дорожной, транспортно-логистической и производственной. Для достижения целей сотрудничества стороны обсудили создание российско-мьянманского проектного офиса при участии Фонда содействия развитию инвестиций «РК-Инвестиции».