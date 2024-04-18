Российский оркестр принял участие в гала-концерте в Риме

Музыканты Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга выступили в Риме на оперно-симфоническом гала-концерте в составе объединенного российско-европейского оркестра. Организатором концерта выступил Фонд Росконгресс при поддержке фонда «Мост Искусств».

«Мы были очень рады поддержать гала-концерт в столице Италии с участием великолепных российских музыкантов. Музыка не имеет границ – она способна трогать сердца слушателей из самых разных уголков мира. Участие музыкантов Губернаторского оркестра украсило и усилило объединенный коллектив музыкантов, а программа концерта позволила слушателям «побывать» в разнообразных музыкальных координатах. Фонд Росконгресс продолжит международную деятельность в области поддержки культурных проектов. Такая работа по «выстраиванию мостов», сохранению и развитию гуманитарных связей сегодня особенно нужна и она будет продолжена в рамках ПМЭФ -2024 на фестивале «Петербургские сезоны»», – рассказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Выступление состоялось 13 апреля в старинном католическом храме святой Терезы и было записано итальянским телеканалом EWTN.

В состав оркестра вошли исполнители из России, Италии, Германии, Франции, Польши, Украины, Беларуси и Австрии. Музыканты исполнили знаменитые сочинения классиков: западные композиторы прошлого были представлены фрагментами из опер Георга Генделя, Джузеппе Верди, Пьетро Масканьи и Жоржа Бизе, русская традиция прозвучала в произведениях Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

С оркестром выступили солисты из Германии, США, Израиля, Палестины, Армении, Азербайджана, Украины, стран Африки. Россию в этом интернациональном списке представил Народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман.

Особым акцентом вечера стало совместное исполнение со смешанным хором св. Николая из Вены фрагментов оратории Сергея Прокофьева «На страже мира». Не менее эффектно прозвучала музыка двух национальных композиторов из Армении и Азербайджана: вслед за молитвенной «Инвенцией» Арама Хачатуряна оркестр и сопрано Мара Гусейнова исполнили скорбный вокализ из балета «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова. По завершении концерта прозвучали знаменитые композиции: песня Порги из оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина и любовный дуэт из «Вестсайдской истории» Леонарда Бернстайна.

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга стал первым российским оркестром, который выступил в Европе в последние годы.

«Я очень горжусь тем, что нам удалось провести такой концерт в Риме в это время. Именно на этих концертах музыка объединяет и мирно сближает многих артистов из разных стран», - подчеркнул глава Фонда «Мост Искусств», художественный руководитель Фонда «Талан и успех» Ханс-Йоахим Фрай.