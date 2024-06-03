Собчак заступилась за Урганта после критики

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заступилась в Telegram-канале за Ивана Урганта после критики из-за подкаста «Kuji Podcast».

Собчак призналась, что любит и уважает Урганта. Журналистка считает телеведущего талантливым комиком России. Она назвала критику в адрес шоумена «жутко несправедливой». В комментариях под подкастом пользователи раскритиковали телеведущего за постоянные шутки.

«Весь выпуск Ваня шутит, но что ему еще делать, если ребята пытаются не замечать слона в комнате, не говорят о слоне в комнате, не намекают на слона в комнате?» — отметила телеведущая.

Собчак считает, что ведущие интервью перестарались с «обходом» сложных тем.

«Новые красные флаги и линии появляются каждую неделю. <...> Вариант есть — честно предупреждать, какие темы невозможно не обсудить. Да, это будет компромиссная работа, но хотя бы не бесконечные интервьюеры «новой волны» с «расскажите про ваше творчество», — заявила журналистка.

В подкасте Иван Ургант признался, что не верил в успех вечернего шоу в России. По словам телеведущего, он был счастлив, когда понял, что можно шутить так же, как юмористы за рубежом.

Ранее Ивана Урганта исключили из программы концерта памяти Булата Окуджавы.