Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собчак заступилась за Урганта после критики

Телеведущая Собчак назвала жутко несправедливой критику в отношении Урганта

close
100%
xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заступилась в Telegram-канале за Ивана Урганта после критики из-за подкаста «Kuji Podcast».

Собчак призналась, что любит и уважает Урганта. Журналистка считает телеведущего талантливым комиком России. Она назвала критику в адрес шоумена «жутко несправедливой». В комментариях под подкастом пользователи раскритиковали телеведущего за постоянные шутки.

«Весь выпуск Ваня шутит, но что ему еще делать, если ребята пытаются не замечать слона в комнате, не говорят о слоне в комнате, не намекают на слона в комнате?» — отметила телеведущая.

Собчак считает, что ведущие интервью перестарались с «обходом» сложных тем.

«Новые красные флаги и линии появляются каждую неделю. <...> Вариант есть — честно предупреждать, какие темы невозможно не обсудить. Да, это будет компромиссная работа, но хотя бы не бесконечные интервьюеры «новой волны» с «расскажите про ваше творчество», — заявила журналистка.

В подкасте Иван Ургант признался, что не верил в успех вечернего шоу в России. По словам телеведущего, он был счастлив, когда понял, что можно шутить так же, как юмористы за рубежом.

Ранее Ивана Урганта исключили из программы концерта памяти Булата Окуджавы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами