Объявлена дата проведения 4-го Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность»

4-й Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность» состоится 5 июня 2024 года, в стартовый день 27-го Петербургского международного экономического форума.

Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

«Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность» состоится уже в четвертый раз, за эти 4 года отрасль претерпела колоссальные изменения: пользуясь всесторонней поддержкой государства, смогла не только выстоять и справиться с глобальными вызовами, но и показала значительное развитие. Существенно укрепился курс на импортозамещение, активно ведется разработка отечественных инновационных препаратов. В настоящее время граждане нашей страны обеспечены эффективными лекарственными средствами в полном объеме. Форум «Лекарственная безопасность» – ключевая площадка для презентации достижений отрасли, укрепления взаимодействия всех заинтересованных сторон, согласования плана дальнейшего развития», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Эксперты отрасли, представители министерств и ведомств, промышленности, бизнеса, общественных организаций и СМИ затронут темы, касающиеся: основных векторов развития фармацевтической отрасли в 2024 году; новых реалий и возможностей на пути достижения лекарственного суверенитета; ориентиров импортозамещения высокотехнологичных лекарственных средств; современных вызовов, стоящих перед индустрией БАД, и путей их решения; барьеров и уникальных подходов к развитию эстетической медицины и косметической промышленности; актуальных тенденций и перспективных направлений развития клинических исследований в России и за рубежом; ключевых векторов и потенциальных возможностей развития долгосрочного плодотворного сотрудничества в сфере здравоохранения и внешнеторговой деятельности в отношении фармацевтической и медицинской продукции на пространстве стран БРИКС и другие актуальные темы.

В соответствии с текущим председательством Российской Федерации в БРИКС значимую часть деловой программы мероприятия составят вопросы, связанные с развитием долговременного плодотворного сотрудничества между странами объединения в сфере охраны здоровья, развития высоких технологий и фармацевтической отрасли.

Более подробная информация – на официальном сайте форума «Лекарственная безопасность».

27-й Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня 2024 года в КВЦ «Экспофорум».