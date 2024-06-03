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В Кремле оценили итоги саммита ОПЕК+

Песков назвал ОПЕК+ важным форматом, способствующим стабилизации энергорынков

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Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ОПЕК+ важным форматом, способствующим стабилизации энергорынков, таким образом он прокомментировал последний саммит организации.

Песков отметил, что Россия активно принимает участие в диалоге по вопросу продления договоренности о сокращении добычи нефти, занимает ответственную позицию и ценит взаимодействие с партнерами по этому диалогу.

«И, разумеется, все решения, которые принимаются, — это продукт общего консенсуса, общих договоренностей. Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договоренности, которые способствуют и стабилизации, и предсказуемости энергорынков мировых», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

2 июня страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти до конца 2025 года. Соответствующее решение должно поддержать цены на нефть на уровне $80–90 за баррель.

Кроме того, страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), согласовали квоты на добычу до конца 2025 года, сохранив почти все действующие параметры.

Ранее Путин пообещал нефтяникам работы «на 100 лет».

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