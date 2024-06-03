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Хакеры вывели из строя работу сети супермаркетов «Верный» по всей России

Работа «Верного» парализована из-за крупной кибератаки на IT-системы ретейлера

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Сеть супермаркетов «Верный» уже 3 дня не принимает онлайн-заказы и банковские карты к оплате из-за хакерской атаки. Об этом пишет «Коммерсантъ»

В более чем тысяче магазинов ретейлера перестали работать сайт и приложение. Если проблему не решить в кратчайшие сроки, то по оценкам экспертов, убытки «Верного» за одну неделю могут превысить ₽1 млрд. Ранее от аналогичной атаки пострадал логистический оператор СДЭК, чья работа была парализована почти три дня.

«Работаем над восстановлением всех систем и сервисов, изменения сообщим покупателям», – заявили в «Верном».

По данным издания, потери ретейлера уже составляют ≥₽300 млн. Если восстановить работу не удастся за два дня, убытки превысят ₽500 млн. При отказе карт/онлайн-сервисов выручка «Верного» может падать на 40% или ₽120-140 млн/день. Проверку IT-инфраструктуры провели многие ретейлеры после случая со СДЭК. Возможно, «Верного» атаковал вирус-шифровальщик, и восстановление будет тяжелым, считает гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

В конце мая стало известно, что логистическая компании СДЭК приостановила отправку посылок из-за технического сбоя.

Ранее эксперты объяснили, как хакерам удалось парализовать работу СДЭК.

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