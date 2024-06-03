В аэропорту Казани ввели ограничения

В Казани ввели ограничения в аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:29 мск. Представители аэропорта пояснили, что это сделали для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.

В конце мая в Татарстане приостановили работу двух аэропортов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял воздушные суда с 5:57 (мск), аэропорт Нижнекамска — с 6:24 (мск). Позже ограничения сняли.

Сообщалось также, что все рейсы, следующие в аэропорт Казани, были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск, Чебоксары и во Внуково.

Ранее над Нижнекамском сбили «Летучую лисицу».