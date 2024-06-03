Прохор Шаляпин показал кадры с отдыха с бывшей невестой на яхте

Певец Прохор Шаляпин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показал, как отдыхает с бывшей невестой Анной Калашниковой на яхте в Крыму.

«Мы в Крыму на шикарной яхте. Такая красота вокруг. Спонсор нашего путешествия — ваша старость обеспеченная. Друзья мои, не пропустите! Анна Калашникова в новом сериале «Не одна я в поле кувыркалась», — пошутил Шаляпин.

Артист уточнил, что они с экс-возлюбленной путешествуют по побережью Черного моря. Некоторые фанаты положительно оценили воссоединение артистов, многие оценили шутку артиста и похвалили его за самоиронию. При этом часть поклонников предположила, что совместное путешествие может намекать на возможное воссоединение бывших возлюбленных.

Недавно Калашникова призвала бывшего возлюбленного Шаляпина переписать имущество на ее сына. Она назвала Шаляпина самым красивым мужчиной в российском шоу-бизнесе и пригласила его в гости, чтобы он подружился с ее уже подросшим сыном. По словам модели, она хочет найти своему сыну «доброго друга и наставника».

До этого Калашникова сравнила роман с Шаляпиным с красивой историей, которая имела некрасивый конец. В то же время блогерша отметила, что сейчас состоит с исполнителем в хороших отношениях.

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