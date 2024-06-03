Ученица Тутберидзе отказалась менять российское гражданство

Российская фигуристка Амелия Петросян отказалась от перехода в национальную сборную Армении. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, представители армянской федерации фигурного катания связывались с окружением спортсменки, однако 16-летняя спортсменка приняла решение остаться в российской сборной.

18 февраля Петросян, которая занимается в группе у Этери Тутберидзе, стала победительницей Спартакиады сильнейших, которая прошла по программе Олимпийских игр. Также по ходу сезона фигуристка завоевала две золотых медали этапов Гран-при России и выиграла чемпионат страны.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх - 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований в 2022 году. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее сообщалось, что ISU удалил российских фигуристов из своего рейтинга.