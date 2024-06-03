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Лукашенко назвал условие для мира на Украине

Лукашенко: если США захотят мир на Украине, он завтра наступит

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главное условие урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Его слова передает ТАСС.

По мнению белорусского лидера, если бы США захотели, чтобы на Украине был мир, он наступил бы уже завтра. Политик предположил, что Вашингтону это не нужно, поэтому сторонам конфликта предстоит самим разобраться, «кто здесь виноват, а кто прав».

Лукашенко добавил, что Соединенные штаты хотят «утопить Россию» в противодействии с Украиной, чтобы иметь возможность самостоятельно разобраться с Китаем.

28 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что с удивлением смотрит на заявления «западных дружков» об отказе РФ от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он описал эти заявления словами «у них как будто ушей нет».

Также Путин предположил, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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