Премьер Франции Атталь предупредил о последствиях поражения Украины

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил о риске, возможно, крупнейшей миграционной волны из стран Восточной Европы в случае поражения на Украине. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Franceinfo.

«Если Россия захватит Украину, то в соседних странах — Польше, Балтийских странах — начнется перемещение убегающего населения, потому что они будут думать, что следующими будут они», — сказал Атталь.

До этого он утверждал, что в случае победы России в конфликте на Украине цена для французов будет «непомерной», поэтому и дальше следует продолжать поддерживать Киев.

Незадолго до этого газета Le Figaro со ссылкой на французского чиновника, который участвовал в переговорах с украинскими властями сообщала, что украинская сторона просит Париж помочь продержаться в 2024 году, чтобы в 2025-м начать новое наступление.

Ранее сообщалось, что Норвегия захотела отправить на родину беженцев с Украины.