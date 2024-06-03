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Гоша Куценко объяснил, почему боится работать с детьми-актерами: «Режиссер ругался»

Актер Гоша Куценко признался, что ему непросто подыгрывать детям-актерам

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Ксения Угольникова

Актер Гоша Куценко в беседе с aif.ru признался, что ему тяжело играть совместные сцены с детьми-актерами.

«Конечно, в фильме [«Непослушники»] снимались не обычные школьники, а кинодети, профессиональнейшие актеры. И, признаюсь, я боялся играть. Режиссер даже ругался: мол, на площадке иногда надо показывать свое актерское мастерство», — вспомнил Куценко.

По словам актера, причина его страха скрывалась в том, что дети и животные, считает Куценко, играть не умеют. Артист считает, что его юные коллеги не отыгрывают сцены, а «говорят и существуют в кадре» с присущей им детской непринужденностью. Куценко заверил, что старался соответствовать партнерам по кадру, так как в таком случае любые наигрыши или огрехи выглядят куда более внушительно.

Накануне режиссер Владимир Котт похвалил Куценко за подвиг на съемках фильма «Непослушники». По его словам, актер сам выполнил трюк с плаванием в холодной воде в ноябре.

Ранее Сергей Бурунов обратился к натальной карте ради совместимости с Марго Робби.

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