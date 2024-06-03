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В МИД РФ сообщили об ослаблении связей с Францией

МИД РФ: из Франции уходят силы, помнящие о славных страницах общей истории с РФ

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Shutterstock

Заместитель главы министерства иностранных дел Александр Грушко заявил, что на данный момент во Франции уходят силы, которые помнят об общей истории с Москвой. Об этом он сообщил ТАСС.

«Мы чтим историческую память. Для нас история полка »НормандияНеман» — это история, связывающая два великих народа в борьбе с общим врагом. И мы будем чтить эту память», — сказал Грушко.

До этого председатель французской партии «Патриоты» Флоран Филиппо призвал европейские страны остановить подготовку к вооруженному конфликту против РФ. Как отметил лидер политического объединения, недавно венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о существовании так называемого «обязательного европейского призыва» против Москвы. По словам Филиппо, западные политики ежедневно подтверждают сказанное руководителем внешнеполитического ведомства Венгрии.

1 июня председатель комитета немецкого парламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала военное ведомство страны зарегистрировать 900 тыс. резервистов. Она уточнила, что министерство обороны Германии должно пойти на такой шаг из-за существования некой «российской угрозы».

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне против РФ.

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