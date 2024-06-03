Россиянин пришел в банк с топором, расстроившись из-за отказа в оформлении кредитной карты

В Новосибирске местный житель пришел в банк с топором и угрожал сотрудникам после отказа ему в предоставлении услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 1 июня в отделении банка на проспекте Карла Маркса. Мужчина в компании приятеля и подруги, предположительно находившихся в состоянии опьянения, обратились в финансовую организацию, чтобы открыть кредитную карту, но их запрос не удовлетворили. Тогда один из новосибирцев стал нецензурно оскорблять работницу банка, женщина воспользовалась тревожной кнопкой. На место прибыли правоохранители и выпроводили троих недовольных граждан на улицу.

Через десять минут из того же банка вновь поступил сигнал тревоги. Недовольный отказом гражданин сходил домой за топором и вернулся в отделение организации: агрессор угрожал топором всем присутствующим. При этом хулиган наставлял посетителей отделения не брать кредиты из-за «грабительских» условий, на которых их выдают.

Сотрудники группы быстрого реагирования передали агрессора полиции.

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