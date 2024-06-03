Народного артиста Ицкова госпитализировали на гастролях

Народного артиста России Юрия Ицкова госпитализировали во время гастролей в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Ицков находился на гастролях в составе труппы санкт-петербургского театра на Васильевском.

«В ночь на 31 мая народный артист России Юрий Леонидович Ицков был экстренно госпитализирован. На сегодняшний день он остается под наблюдением врачей, но состояние стабильное и его жизни ничего не угрожает», — уточнили в театре.

Ицков должен был выйти на сцену в спектакле «Мещане» по пьесе Максима Горького — в постановке он исполняет роль Василия Бессеменова. Спектакль будет заменен на постановку «Провинциальные анекдоты». В театре пообещали вновь привезти «Мещан» в Омск, когда Ицков поправится.

Юрий Ицков работает в театре на Васильевском с 2001 года, снялся в нескольких российских сериалах.

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