В Совфеде заявили, что РФ имеет право сбивать нидерландские F-16

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что у России есть все основания сбивать нидерландские F-16, если они будут пытаться совершать атаки на территорию РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что они же не могут взлетать в Нидерландах, лететь (до России. — «Газета.Ru»)», — заявил он.

По его словам, истребители из Нидерландов будут базироваться на Украине или в близлежащих странах — Румынии и Польше.

«Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать», — отметил сенатор.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила Киев, что переданные истребители F-16 могут быть использованы для ударов по целям на территории России. На форуме «Шангри-Ла» Оллонгрен в беседе с Politico заявила, что Нидерланды не будут вводить никаких ограничений по использованию истребителей.

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО придется отвечать за удары ВСУ по территории РФ.