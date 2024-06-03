В Кремле отреагировали на слухи о подготовке Киевом «новой Бучи»

В Кремле не исключают, что украинские власти могут пойти на создание «новой Бучи» и инсценировать уничтожение мирных жителей с целью провокации. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обсуждение этой темы больше относится к нашим спецслужбам и военным, однако то, что киевский режим не гнушается никакими операциями по дезинформации — хорошо известно. Мы помним операцию с инсценировкой в Буче. Это именно инсценировка и дезинформация, по-русски — ложь», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

О том, что украинские власти собираются инсценировать поражение мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях Херсона якобы ракетными ударами ВС РФ, 3 июня рассказали РИА Новости представители пророссийского подполья города.

Подпольщики утверждают, что прибывшие в Херсон из Киева операторы и режиссеры прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством специалистов из Великобритании и США. Их работой руководит оперативная группа ГУР минобороны Украины из состава подразделений психологических операций (ППсО) в количестве пяти человек.

События в Буче датируются мартом 2022 года. Россия неоднократно требовала от международных структур тщательного расследования случившегося в городе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в апреле 2024-го заявила, что «постановка получилась «топорной». Она также упрекнула западных политиков и СМИ в нежелании проверять факты и в распространении фейков.

Ранее во всех регионах Украины ограничили потребление электричества.