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Названы сроки возвращения на Lada системы стабилизации и круиз-контроля

«АвтоВАЗ» вернет систему стабилизации на Lada Vesta в третьем квартале 2024 года

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Lada

На Lada Vesta снова начнут устанавливать систему стабилизации ESP в III квартале 2024 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«В III квартале 2024 года мы планируем вернуть на Lada Vesta систему ESP, датчики дождя и света и много других комфортных опций», - цитирует агентство слова Соколова, приведенные в журнале Росконгресса к ПМЭФ.

К концу 2024 года «АвтоВАЗ» планирует оборудовать климат-контролем и круиз-контролем автомобили Lada Granta. Также у Granta предполагается обновить материалы отделки интерьера.

До этого глава «КамАЗа» Сергей Когогин жестко раскритиковал отечественного производителя автоэлектроники «НПП Итэлма» за высокие цены на их продукцию. Он заявил, что эта компания получает сверхдоходы и паразитирует на проблемах.

Ранее топ-менеджер «АвтоВАЗа» назвал производство китайских электромобилей в России «фейковой отверточной сборкой».

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