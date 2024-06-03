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Путин проведет оперативное совещание с Совбезом РФ

Песков сообщил, что Путин проведет оперативное совещание с Совбезом РФ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 3 июня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«В начале второй половины дня мы ожидаем, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сообщил Песков.

Предыдущее совещание Путина с постоянными членами Совбеза состоялось 31 мая. Участники тогда обсудили, в частности, укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

В тот же день Путин своим указом освободил Михаила Попова от должности заместителя секретаря Совбеза. Причины увольнения в нем не раскрывались.

12 мая Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ и назначил своим помощником. Вместо него на должность был назначен Сергей Шойгу, покинувший пост министра обороны.

Ранее Шойгу не сразу пропустили на российско-китайские переговоры из-за возникшей заминки.

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