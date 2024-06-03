В «Укрэнерго» рассказали о серьезных повреждениях ДнепроГЭС

Крупнейшая на Украине Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) сейчас находится в очень затруднительном положении. Об этом сообщил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его цитирует ТАСС.

Он отметил, что оборудование и сооружения ДнепроГЭС получили «очень-очень сильные повреждения». По его словам, есть серьезные препятствия для нормализации работы объекта.

1 июня глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после атаки со стороны Вооруженных сил РФ.

Утром 1 июня Федоров сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по украинским объектам электроэнергетики — по данным Вооруженных сил Украины, российские военные запустили 53 ракеты и 47 беспилотников. В результате атаки были повреждены несколько тепловых электростанций и, возможно, Днепровская гидроэлектростанция, которая совсем недавно восстановила работу после прошлого удара. Эксперты считают, что летом украинцев ждут массовые отключения света, поскольку Украине из-за обстрелов не хватает мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Укрэнерго» увеличило лимит отключений света на Украине на один час.