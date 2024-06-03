«Почти отрублена рука»: жительница Балашихи рассказала о нападении своего бывшего с мачете

В подмосковной Балашихе 17-летний юноша из-за ревности напал с мачете на бывшую девушку и ее нового возлюбленного. Как рассказала «Газете.Ru» пострадавшая девушка Арина, с бывшим молодым человеком она встречалась меньше полугода, а расстались они из-за его «неадекватного» поведения. По ее словам, агрессор практически отрубил ей руку, которой она защищала голову от удара. Арина подчеркнула, что юноша был трезв и понимал, что он делает.

«Напал на нас мой бывший молодой человек, с которым мы встречались полгода или даже меньше. Это не были ультра-серьезные отношения, мы за ручку ходили. Мы с ним расстались, потому что во время отношений он вел себя неадекватно, был мной одержим. Он писал, что не видит мир без меня. Прошло время и мы расстались. Я начала встречаться с другим молодым человеком, с которым ранее они состояли в одной музыкальной группе. Молодой человек, который напал, давным-давно из этой группы вышел, они не общаются. Вчера мы вышли в магазин на 15 минут, купили все нужное, поднимаемся на лифте, начинаем открывать дверь тамбура и выбегает мой бывший с мачете в руках, целится мне в голову, но я успеваю ее закрыть рукой. Как итог, у меня почти отрублена рука. Потом он начал кидаться на нынешнего молодого человека. В это время я успела выбежать на улицу и попросить прохожих вызвать помощь, полицию. Я несколько раз теряла сознание, поэтому не могу сказать точно, что было, но я знаю, что его задержали. Он планировал не один день нас убить. Он был трезв и в сознании, то есть отвечал за свои действия», — сказала она.

Арина добавила, что у ее молодого человека повреждены руки, ноги и голова. Она отметила, что написала заявление в полицию.

«С рук я ему это не спущу. Я буду таскать его по судам, но если суд мне никак не поможет, я буду искать другие методы, чтобы покарать за его поступок. Мой молодой человек находится сейчас в реанимации, у него достаточно серьезные травмы. Но жить будет, спит, ест, разговаривает, в общем, все живы, но нездоровы. Молодому человеку не удалось отбиться, бывший скорее всего подумал, что он уже мертв. Руки, ноги у него повреждены, но не кости. Может быть, кость на ноге повреждена, но все остальное у него цело. Рана на голове, но не пробит череп, просто порез», — заявила она.

3 июня Telegram-канал 112 сообщил, что на улице Маяковского в подмосковной Балашихе молодой человек из ревности напал на девушку и ее парня с мачете. Отмечалось, что пострадавших госпитализировали, возлюбленный девушки находится в «тяжелом состоянии».

Позднее подмосковная прокуратура уточнила, что нападавшему 17 лет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц.

Ранее очевидица рассказала о состоянии афганца, напавшего на девушку в Москве.