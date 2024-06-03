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Стало известно, какие продукты защищают от возрастного истощения

Nutrients: фрукты и овощи снижают риск развития саркопении

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Shutterstock

Ученые из Университета Шинхан в Южной Корее установили, что потребление овощей и фруктов снижает риск развития саркопении — возрастной потери мышечной массы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Исследований корейских ученых основано на результатах ранее опубликованных научных работ на тему связи между потреблением овощей и фруктов и развитием саркопении. В сумме в мета-анализ вошли 14 исследований, в которых приняли участие 6436 пациентов с саркопенией и несколько тысяч здоровых добровольцев.

Саркопения (постепенная потеря мышечной массы и силы с возрастом) поражает 8-36% взрослых людей моложе 60 лет и 10-27% лиц старше 60 лет. Такая патология может привести к инвалидности, диабету и гипертонии. Факторы риска мышечного истощения включают некоторые хронические заболевания, малоподвижный образ жизни и недостаточное питание.

Метаанализ показал, что потребление овощей и фруктов было достоверно связано со снижением риска развития саркопении. При этом в ходе дополнительных исследований стало ясно, что эта связь была наиболее значимой у мужчин, но не у женщин. Кроме того, наибольшую пользу от употребления фруктов и овощей получали люди в возрасте 60 лет и младше. Исследователи предположили, что антиоксидантные свойства этих продуктов могут способствовать сохранению мышечной массы.

Ранее стало известно, могут ли консервированные фрукты заменить свежие.

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