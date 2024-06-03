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В Белгороде объявлена ракетная опасность

Губернатор Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде

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Алексей Баусин/«Газета.Ru»

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

В ночь на 3 июня дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории России.

Кроме того, дрон самолетного типа был сбит над Белгородской областью, в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

Накануне в городе прозвучала серия взрывов разной интенсивности, в домах дрожали стекла.

Ранее российские военные ликвидировали несколько воздушных целей под Белгородом.

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